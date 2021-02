Rudere dentro porta San Donato, Sesti: “Pericolo per i bambini, ma perché i genitori non sorvegliano”

Pericolo per i bambini, e non solo, all’interno di porta San Donato. A segnalarlo è il grafico e autore satirico Alessandro Sesti

Sento il dovere di segnalare una situazione di evidente pericolo – dice – in corrispondenza delle rovine delle vecchie mura. Ho ritenuto opportuno di scattare una foto perché ciò che avveniva era quanto meno preoccupante dato che molti bambini e bambine correvano e salivano sui ruderi del muro che è fatto di ciottolato sporgente e irregolare. Ma la cosa inquietante è che ciò avveniva sotto gli occhi delle mamme che se re stavano a chiacchiera ben distanti”.

“La foto è eloquente, il muro è alto e sotto c’è l’acqua – dice – Quello non è un parco giochi, peraltro a pochi metri di distanza. Immagino che se uno di questi bambini inciampasse cadendo di sotto, si leverebbero le grida e le invettive contro chi non ha protetto quel sito e finiremmo per essere ingabbiati come sulle mura con reti orribili quanto inutili a contenere la stupidità di chi dovrebbe accudire meglio i propri figli. La scena si ripete tutti i pomeriggi“.