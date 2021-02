Viareggio è il Carnevale, appuntamenti per #BibliotecaFuoriDiSè

Viareggio è il Carnevale: nuovi appuntamenti per #BibliotecaFuoriDiSè, la rassegna on line del Comune di Viareggio: un progetto culturale che trova spazio nei canali social del Comune. All’interno del progetto vari spazi dedicati a tematiche di forte attualità e un programma diversificato: un viaggio fra letteratura, musica, psicologia, pedagogia e pediatria, letture ad alta voce. Da oggi la rassegna si arricchisce di due nuovi format: uno dedicato al Carnevale, l’altro ai neo genitori.

Viareggio è il Carnevale è il titolo della serie di incontri tutti dedicati alla storia della grande manifestazione viareggina.

“Il tempo del Covid ci ha insegnato a cogliere nuove opportunità e pensare all’essenziale – dichiara l’assessore alla cultura Sandra Mei -. A febbraio, come ogni anno, a Viareggio è Carnevale. E noi ne raccontiamo la grande tradizione culturale, lo stretto legame con le sorti della città, i luoghi della cultura come la Cittadella coi suoi musei e il Carnevalotto. Abbiamo superato l’idea dell’effimero, di quella stagione intensa che si consuma in un mese. Adesso guardiamo ai luoghi della cultura che custodiscono la tradizione e la maestria degli artisti costruttori e offrono, in tutte le stagioni, le emozioni del carnevale. Raccontare il Carnevale significa saperne vivere le emozioni e continuare a tramandare la tradizione con uno sguardo attento al tempo che verrà»”

Apre la rassegna la presentazione del libro Il Carnevale di Viareggio, edito da Publied, on line domani domenica 7 febbraio alle 15. Ospiti lo scrittore Giampalo Simi e il giornalista Adolfo Lippi: conduce l’incontro il giornalista Andrea Mazzi.

Un volume che raccoglie contributi significativi firmati dal professore Salvatore Veca, dallo scrittore Sebastiano Mondadori, da Luigi Ficacci, storico dell’arte e direttore dell’Istituto Centrale del Restauro, dalla direttrice del Museo del Carnevale Roberta Martinelli, il direttore di Navigo Pietro Angelini, dal giornalista Adolfo Lippi e dallo scrittore Giampaolo Simi.

Il libro, edito anche in lingua inglese, è impreziosito da una suggestiva collezione di reportage fotografici, firmati da Cristian Sinibali, reporter per il Guardian, da Paolo Mazzei e dal suo staff e dal Gruppo Fotografico Versiliese.

La rassegna continua con ulteriori due appuntamenti, che andranno on line sempre la domenica pomeriggio: Il Museo del Carnevalotto, che vedrà protagonista Roberta Martinelli, direttrice del Museo del Carnevale, e Lettura di Carnevale, brani a tema letti da Linda Cortopassi.

Il lunedì si alternano invece due rubriche dedicate alle mamme e ai bebè, una dal titolo “Pronto Mamma” l’altra Leggere da subito.

Pronto Mamma è un supporto dedicato ai genitori, a cura della psicologa Giulia Puccinelli autrice, fra le altre cose del blog Diario di una mamma bradipa”(http://blog.pianetamamma.it/diariodiunamammabradipa/). Quattro video consigli a tema, dalla gravidanza, ai primi mesi del neonato, fino alla prima adolescenza.

Leggere da subito è invece una rubrica a cura di Patrizia Seppia, pediatra, referente dell’Associazione Culturale Perdiatri Regione Toscana, che affronta da un punto di vista scientifico, l’importanza della lettura, anche quella ad alta voce, nel bambino.

Proseguono inoltre i consueti appuntamenti con le rubriche ormai collaudate della #BibliotecaFuoriDiSè:

“Rodari e l’utopia della Libertà”, a cura dell’insegnante e scrittrice Maria Grazia Piastri: la poetica rodariana, la grande valenza del pensiero pedagogico del maestro, le animazioni, le illustrazioni, le fiabe, le filastrocche, i racconti e tutto quel nutrito ventaglio di spunti, di suggerimenti rintracciabili nei testi, che sollecitano lo sviluppo del pensiero narrativo e immaginifico del bambino.

“Stop & Stard – Covid, salute mentale ed economia” con gli psicologi e psicoterapeuti Matteo Toscano e Alessio Gassani che indagano il contesto attuale di crisi sanitaria ed il suo impatto sulla psiche e sulla salute in generale.

#Musicarte: interviste, riflessioni, cenni storici, aneddoti, legati al mondo della musica nella vita quotidiana. In collaborazione con l’associazione Amici del Festival Pucciniano.

Sulla Spiaggia e di là dal Molo – Tobino Racconta Viareggio. Incontri a cura della Fondazione Tobino, on line il sabato pomeriggio alle 15

#BiblitoecaFuoriDiSè è on line sulla pagina facebook del Comune di Viareggio e su quella della Biblioteca Comunale Marconi.