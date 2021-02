L’edizione 2021 del Carnovale Porcarese, organizzato dall’Associazione Happy Porcari non si è potuto svolgere nel consueto periodo che precede l’inizio della quaresima. “Non per questo vogliamo accantonare definitivamente l’idea di una edizione 2021 – spiegano gli organizzatori – augurandoci che si possa comunque organizzare un Carnovale Porcarese diverso, senza che salti completamente l’edizione numero 42 della manifestazione”.

“In questo momento non sarebbe stato possibile organizzare le tradizionali 5 sfilate domenicali con i carri allegorici, perché vietato dalle norme Covid-19, ma non sarebbe stato possibile nemmeno perchè i volontari di Happy Porcari, non hanno avuto la possibilità nei mesi scorsi di organizzare l’evento – si spiega -. L’organizzazione delle cinque uscite carnovalesche, richiede infatti cinque mesi di lavoro, partendo dalla presentazione dei bozzetti dei carri allegorici, alla predisposizione dei materiali e delle attrezzature, fino ad entrare poi nel vivo della progettazione e realizzazione dei carri del Carnovale Porcarese, con l’impiego della tradizionale cartapesta, del polistirolo e delle strutture metalliche. Contemporaneamente, il team dell’animazione inizia ad imbastire il palinsesto delle attività di intrattenimento sul palcoscenico e sulla piazza Felice Orsi. Si passa poi al coinvolgimento delle varie associazioni e degli enti che a vario titolo diventeranno parte integrante della manifestazione. Le scuole di ballo iniziano a preparare le coreografie per i propri spettacoli, mentre gli alunni dell’Istituto Comprensivo Statale di Porcari, sotto il coordinamento e grazie alla disponibilità delle insegnanti, preparano costumi e sfilate a tema per le domeniche del Carnovale. Le associazioni sportive e di volontariato del territorio, che negli anni sono diventati parte integrante del Carnovale Porcarese e senza il supporto delle quali non esisterebbe questa manifestazione, iniziano ad organizzarsi per collaborare a vario titolo al buon esito della manifestazione”.

Foto 2 di 2



“È una macchina complessa dunque quella del Carnovale Porcarese – viene spiegato -, che culmina poi nella predisposizione di tutto l’impianto legato alla sicurezza ed all’ottenimento delle autorizzazioni necessarie. Nell’annus horribilis 2020, non è stato possibile fare tutto ciò, ma l’associazione Happy Porcari ha continuato, nel rispetto delle limitazioni vigenti, a elaborare idee per il futuro e ad impegnarsi anche in altre attività a supporto della comunità porcarese. Si è pensato per il futuro a progetti di inclusività, per offrire anche ai diversamente abili la possibilità di gustare al meglio ed in sicurezza il Carnovale e ad un progetto Junior Lab, dedicato ai più piccoli, con l’intento di far appassionare i più piccoli all’arte della cartapesta e garantire così un futuro a questa nostra tradizione porcarese. È stato inoltre piacevolmente singolare vedere come proprio in quest’anno così strano, sia incrementato il numero degli associati ad Happy Porcari. Sono stati in molti che nei mesi scorsi hanno avuto modo di partecipare a qualche attività associativa, decidendo poi di entrare a far parte di Happy Porcari in pianta stabile. Infine ci sono state le realtà industriali e commerciali del territorio ed il Comune di Porcari, che non hanno mai fatto mancare il proprio sostegno economico ad Happy Porcari, nemmeno in questo momento così delicato. Resta l’annoso problema dell’assenza di una sede per il Carnovale Porcarese e di un deposito per i carri allegorici, che rischia però di rendere impossibile la realizzazione di questi progetti”.