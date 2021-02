Scatta lo sciopero degli autoferrotranvieri

Domani (8 febbraio) gli autoferrotranvieri della Toscana, incroceranno le braccia per 4 ore, per il mancato rinnovo del contratto nazionale scaduto ormai dal 31 dicembre 2017. A comunicarlo è il segretario regionale del sindacato Ugl/Autoferrotranvieri della Toscana Cipriano Paolinelli, una delle 5 sigle sindacali nazionali che hanno proclamato lo sciopero, insieme a Cgil, Cisl, Uil e Faisa.

“Scioperiamo – afferma- con una prima azione di 4 ore, nella consapevolezza del disagio arrecato all’utenza in un momento particolarmente difficile, ma nella certezza che la protesta per un trasporto pubblico di qualità, rappresenti un valore fondamentale per tutto il paese”.