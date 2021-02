Grazie al pittore lucchese Fabrizio Barsotti l’arte continua a crescere in via del Fosso

Si protrae nel tempo il successo della manifestazione artistica Fossi dell’Arte, ideata dal pittore lucchese Fabrizio Barsotti insieme al collettivo Vivi i Fossi, creato appositamente per valorizzare la storia di via del Fosso.

“Fra i tanti artisti che vivono e operano a Lucca, brilla per originalità e impegno anche nel sociale Fabrizio Barsotti, ‘pittore lucchese’ come lui ama definirsi – racconta la scrittrice Fabrizia Vannucci -. Si considera ‘il pittore del buio’, condizione relativa legata alla privatio lucis, al nero fenomenico di ciò che rimane in ombra. Sono stata particolarmente lieta di parlare di lui e delle sue opere, nel mio libro dedicato a Lucca e cioè: Lucca forever, che annovera il fior fiore degli artisti lucchesi. Fabrizio Barsotti tiene mostre personali e collettive dal lontano 1989, ottenendo sempre un grande successo di critica e di pubblico”.

“Da un po’ di tempo è alla ribalta, oltre che per la sua arte, anche per il grande impegno con cui insegue il suo sogno di sempre, quello della piena rivalutazione della parte più storica di Lucca, Via del Fosso o Via dei Fossi per i lucchesi, una delle vie più interessanti per la sua storia e l’importanza che ha avuto nella lavorazione della seta per cui Lucca fu nota in tutta Europa e, proprio in Via dei Fossi, avvenne la più intensa lavorazione della seta – prosegue Vannucci -. In questa via il pittore, oltre ai tanti ricordi che fanno parte della sua esistenza, ha anche il suo studio, aperto al pubblico, esattamente al numero 153, dove si possono ammirare le sue opere e ricevere iniezioni di entusiasmo artistico sia per l’ammirazione verso le opere esposte, sia per una chiacchierata con Fabrizio in persona, che trasmette una solare positività”.

“I Fossi dell’Arte, la manifestazione da lui ideata, ha avuto già un grandissimo successo e continuerà ad averne, grazie all’impegno assiduo di Fabrizio Barsotti che l’ha ideata e al collettivo Vivi i Fossi, creato appositamente per lo scopo e composto dal Barsotti, Giuditta Pieroni ed Elisabetta Tuccimei – conclude Vannucci -. Un artista Fabrizio Barsotti, da seguire con attenzione quindi, soprattutto per la sua innovativa originalità pittorica che infonde nuove e profonde emozioni; un percorso artistico in eterno movimento alla continua scoperta interiore che esprime con purezza di intenzione. E l’arte, quella vera, è proprio questa, infondere emozioni genuine e spontanee che portano a cogliere scintille della verità che ci circonda”.