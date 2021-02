Lavori allo stadio dei Pini, l’opposizione in assise vota contrario

Lavori allo stadio dei Pini, l’opposizione vota contrario.

“Tutti si riempiono la bocca con i lavori da fare allo stadio, che giustamente devono essere completati e quanto prima. Poi si va in consiglio comunale e chi ha sbraitato, protestato, strumentalizzato in questi mesi vota contrario”. E’ il commento del sindaco Giorgio Del Ghingaro dopo l’assise.

“La Lega, con Pacchini, Santini, Ferrari, Pardini, la consigliera Paci, il consigliere Troiso, Fratelli d’Italia con Tofanelli e Dondolini ed il consigliere Nicoletti, hanno votato contrario allo stanziamento di bilancio per la progettazione dei lavori per il rifacimento dello stadio dei Pini – spiega il primo cittadino -. Quindi la mia maggioranza oggi ha stanziato circa trecentomila euro per la progettazione, oltre al milione e mezzo circa per la ristrutturazione inserito lo scorso anno in bilancio”.

“Mi dispiace – conclude Del Ghingaro – ma le opposizioni non hanno fatto una bella figura. Noi andiamo avanti a prescindere per restituire questo luogo simbolo alla città”