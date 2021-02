Per la Giornata mondiale del malato messa liturgica nella chiesa di San Giusto

Giovedì (11 febbraio) è la festa Giornata mondiale del malato. Per l’occasione nella chiesa di San Giusto sarà celebrata la festa liturgica della Madonna di Lourdes con un rosario alle 9,30 e a seguire alle 10 una messa.

A causa delle disposizioni anti-covid i posti all’interno della chiesa sono limitati per questo è consigliato prenotarsi online sul sito della diocesi oppure telefonando allo 0583 53576. Inoltre per l’occasione, nelle tre aree pastorali della diocesi alle 18, in contemporanea, si terranno tre messe: per l’area della Piana di Lucca la Messa sarà nella cappella dell’ospedale San Luca solo in streaming. Poi nel rispetto delle disposizioni anti-covid, come per ogni messa feriale, quindi senza segnalazione online: nell’area della Versilia nella chiesa di San Paolino a Viareggio; nell’area della Valle del Serchio nella chiesa di San Rocco a Borgo a Mozzano.

“Uno solo è il vostro maestro e voi siete tutti fratelli è il titolo del messaggio di Papa Francesco – riporta Giampaolo Salotti, direttore dell’ufficio diocesano per la pastorale della salute e cappellano dell’ospedale San Luca – Vuole offrirci un modello di comportamento, quello di Cristo, che apre la strada al servizio, alla capacità autentica di sapersi prendere cura del prossimo, fermandosi, ascoltando, stabilendo una relazione diretta e personale con l’altro, sentendo empatia e commozione per lui, e a lasciarsi coinvolgere nella sua sofferenza”.

Inoltre al San Luca, alle 17 di giovedì (11 febbraio), si terrà un incontro online del consiglio pastorale dell’ospedale nel quale Giampaolo Salotti, porterà i suoi saluti il direttore dell’ospedale Michela Maielli e interverranno i medici Francesco Bovenzi e Sergio Ardis.