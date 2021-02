Pulizia dei canali e lotta all’abbandono dei rifiuti a Massarosa

Pulizia dei canali e lotta all’abbandono dei rifuti nel territorio di Massarosa.

Intervento del consorzio di bonifica in collaborazione con il Comune per la manutenzione straordinaria dell’alveo di alcuni canali nelle zone collinari. L’azione è stata decisa anche a seguito degli eventi alluvionali e del monitoraggio che protezione civile comunale, uffici e tecnici dell’ente e del Consorzio hanno effettuato su tutto il territorio.

“La pulizia dei canali rappresenta il primo fondamentale presupposto per la prevenzione di fenomeni di allagamento in caso di forti precipitazioni – sottolinea il sindaco Alberto Coluccini – per questo gli interventi sono particolarmente importanti nelle zone alte per evitare tracimazioni anche a valle”.

Nel dettaglio l’intervento ha riguardato in modo particolare via Vallecava a Massarosa e Rio Pignano a Bozzano. Durante la pulizia dei canali sono emersi numerosi abbandoni di rifiuti che sono stati rimossi.

“Un comportamento incivile che non solo rappresenta un danno per l’ambiente – denuncia il primo cittadino- ma anche un costo per la collettività a causa delle rimozioni onerose ma necessarie dei rifiuti abbandonati illegalmente. L’appello è al buon senso oltre che al senso civico dei cittadini per evitare che l’azione di pochi ricada sull’intera comunità”