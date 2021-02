Varianti Covid: Giani a Chiusi, da ieri zona rossa

Il governatore della Toscana Eugenio Giani a Chiusi ieri sera (7 febbraio), per un sopralluogo nella cittadina della provincia di Siena diventata zona rossa.

“Sono qui – spiega il presidente della Regione in un post su Facebook – per testimoniare la vicinanza della Regione agli abitanti dopo aver disposto in accordo con il Sindaco la zona rossa per una settimana da oggi per isolare le varianti più aggressive del Covid provenienti dal confine umbro”

Da oggi (8 febbraio) saranno effettuati tamponi molecolari ai cittadini volontari, 5mila su 8mila abitanti si sono già prenotati. “Siamo costantemente a lavoro – conclude Giani – per tutelare la salute e rendere la Toscana sicura”