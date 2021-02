Carta Etica, Unicredit sostiene l’Aias onlus di Marina di Massa

Andrà Tutto Bene è il progetto dell’associazione Aias onlus (Associazione italiana per l’assistenza agli spastici) che UniCredit ha deciso di sostenere attraverso i fondi raccolti con UniCredit Card Flexia Classic Etica, la carta di credito che, senza costi aggiuntivi per il cliente, permette ad ogni utilizzo di contribuire a iniziative solidali. Grazie al suo particolare meccanismo, infatti, con il contributo della banca pari al 2 per mille di ogni spesa effettuata, si alimenta il Fondo Carta Etica che negli ultimi dieci anni ha permesso ad UniCredit di supportare più di 650 iniziative benefiche in tutta Italia.

L’Aias onlus di Massa Carrara è un’associazione senza scopo di lucro fondata nel 1968 da un gruppo di genitori di soggetti disabili che non trovavano risposte al bisogno di trattamenti riabilitativi per i loro figli sul territorio. Si occupa di riabilitazione, sia privatamente, sia in regime di convenzione con l’Asl Nord-Ovest.

Il contributo della banca consentirà di acquistare camici monouso, guanti, Dpi, visiere, pulsossimetri (strumenti che consentono di misurare e monitorare il grado di saturazione di ossigeno). Aias in prima linea anche durante l’emergenza Covid-19, sensibile ai temi della prevenzione e della lotta al diffondersi del contagio, in un’ottica di garanzia e tutela della salute sia dell’utenza che dei lavoratori, si è adoperata fin da subito nel reperire ed impiegare dispositivi adeguati per ridurre i rischi di chi lavora e frequenta il centro.

Aias ringrazia UniCredit che, grazie al suo Fondo Carta Etica, in un momento così particolare ha dato un aiuto concreto. Dal 2005 ad oggi sono stati raccolti oltre 24 milioni di euro e assegnati oltre 21 milioni di euro del Fondo Carta Etica alle iniziative selezionate dalle strutture di UniCredit, per sostenere progetti di utilità sociale in riposta ai bisogni più urgenti delle comunità: la gestione delle emergenze, il sostegno alla disabilità, le iniziative per l’infanzia, le donne, gli anziani ed altre realtà in difficoltà o in forte disagio.