Giorno del ricordo, in diretta YouTube la presentazione del libro di Silvia Dai Pra’

A Capannori in occasione del Giorno del ricordo, per commemorare le vittime delle Foibe, l’amministrazione comunale ha promosso per giovedì (11 febbraio) alle 18 la presentazione on line del libro di Silvia Dai Pra’ Senza salutare nessuno. Un ritorno in Istria edito da Laterza.

La presentazione alla quale sarà presente l’autrice sarà coordinata da Armando Sestani dell’Istituto storico della Resistenza e dell’età contemporanea in provincia di Lucca (Isrec) e potrà essere seguita in diretta sul Canale YouTube del Comune.

Per informazioni 0583.936427 – artemisia@comune.capannori.lu.it