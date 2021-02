Il Baccanale in tempi di Covid: il CarnevalDarsena dà appuntamento sui canali social

Anche il CarnevalDarsena, nella forma tradizionale, si ferma difronte al Covid.

Niente rione, quest’anno, a causa della pandemia. Nel 2021 non sarà possibile organizzare il Carnevaldarsena nel periodo canonico. Così i darsenotti hanno pensato di tenere accesa la fiammella del Baccanale ricorrendo alle risorse di Internet. Ecco dunque una serie di appuntamenti che prenderanno vita sui canali Facebook, Instagram e Youtube del Rione.

“Purtroppo per ritrovarci tutti in via Coppino e per dare al libeccio pensieri e noia – spiegano gli organizzatori – dovremo aspettare il 2022. Però cercheremo di fare compagnia online agli appassionati del Rione in quelle che sarebbero dovute essere le serate di festa”.

Il programma prevede, per venerdi 12 febbraio alle 19 l’ Alzabandiera alla nostra maniera. Cerimonia di inaugurazione, distanziata ma in grande stile degna di una manifestazione internazionale come la nostra: “Non venite ad assembrarvi in via Coppino – avvertono gli organizzatori – tanto non ci troverete.

Alle 21 in diretta la sfilata delle mascherate 2020 (riviviamo in presa diretta uno dei momenti più belli degli ultimi decenni).

Sabato 13 febbraio è in programma Quasi come fosse un sabato del Carnevaldarsena”. L’invito agli aficionados della festa rionale è quello di cenare con le ricette tipiche della trabaccolarcooking ed inviare contributi foto e video. “Li condivideremo sui nostri social e sarà quasi come cenare tutti insieme. Forniremo la lista della spesa il giorno prima e il nostro chef vi guiderà in video nella ricetta del famoso risotto. Ci raccomandiamo però di non creare gruppi che non siano quelli familiari”. Alle 21,30 si balla: spazio alla musica con Andrea Paci dj che si collegherà virtualmente con i gruppi che animano i palchi. Ci saranno Masnada, Baci e Ciaffate, Manolo Strimpelli Nait Orkestra, Posalfiasco, Adriano Barghetti, Gianluca Domenici e… Le Facce Rosse.

Domenica 14 febbraio: Domenica 25 febbraio 1990 la cena delle beffe. Lo scherzo degli scherzi! Stefano Pasquinucci ci aiuterà a ricordare un episodio epico che arrivò alla ribalta nazionale. Viareggio oltre che il festival della canzone italiana evidentemente ha inventato anche Scherzi a parte.

Lunedì 15 febbraio La prova del polpo 2020 con lo chef Cristiano Tomei. “Pistò racconta” (aneddoti interessanti e divertenti dei primi anni del Carnevaldarsena). Varie ed eventuali.

Martedì 16 febbraio Uno sguardo al futuro, in anteprima cosa bolle in pentola.

Nei prossimi giorni saranno forniti ulteriori dettagli sul Rione virtuale. Oltre agli appuntamenti che abbiamo elencato, gli organizzatori intendono inondare la Rete ogni giorno di contributi: foto, video e articoli di giornale in un turbinio di ricordi di Baccanale.