Lavori al liceo Vallisneri, una task force per decidere la dislocazione delle classi

Entro il mese di marzo sarà ufficialmente presentato il progetto del liceo scientifico Vaklisneri. Dopo una riunione con la dirigente scolastica dell’istituto, Maria Rosaria Mencacci, infatti, è stato deciso l’avvio di un gruppo di lavoro Provincia-liceo, per mettere a punto i dettagli più strettamente pratici della questione, quali la distribuzione delle classi adesso ospitate nell’area che sarà demolita, o la collocazione degli uffici di segreteria.

“Il ministero – commenta il presidente della Provincia, Luca Menesini – ha dato dei tempi tali che ci permettono di poter svolgere un lavoro coordinato e che riduca i disagi, tenendo presenti le esigenze sia della scuola, sia degli studenti“.

L’aggiudicazione della gara, infatti, è prevista per fine agosto: da quel momento si apre l’iter che porta all’apertura effettiva del cantiere che avverrà entro la fine dell’anno: “Questo – prosegue Menesini – ci permette di lavorare serenamente sulla programmazione di quello che sicuramente è uno degli interventi sugli istituti scolastici di nostra competenza tra i più importanti, al termine del quale avremo una scuola con edifici a norma, sicuri ed efficienti sotto ogni punto di vista. Un intervento di questa portata, ovviamente, comporta sempre dei disagi, ma la strada che abbiamo intrapreso è quella di usare il tempo che ci separa dall’inizio dei lavori per trovare le soluzioni migliori a tutte le problematiche sollevate, facendo in modo che la didattica non debba subire ripercussioni negative, riducendo i disagi realmente al minimo indispensabile”.

Il gruppo di lavoro, quindi, si riunirà a breve e vedrà il confronto tra i tecnici della Provincia e la scuola, in modo da poter risolvere, in tempi celeri, le varie problematiche legate principalmente alla logistica della scuola.