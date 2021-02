Ruba vini pregiati alla Coop di Prato, arrestato

Ruba vini pregiati: arrestato dai carabinieri

Ieri pomeriggio (8 febbraio) i carabinieri della stazione di Jolo di Prato sono intervenuti alla Coop di via Roma dove un 38enne di origine cinese si era impossessato di tre bottiglie di pregiato vino toscano occultandole sotto il giubbotto.

Vistosi scoperto dall’addetto alla vigilianza, volendo comunque riuscire nel suo intento, e gli si è scagliato addosso colpendolo con dei pugni al corpo. Non riuscendo a scappare con la refurtiva si è nascosto tra gli scaffali del magazzino, intenzionato a non farsi prendere.

Sono quindi intervenuti i carabinieri che hanno provveduto infine ad immobilizzarlo e trarlo in arresto per il reato di rapina impropria. Verrà giudicato con rito per direttissima.