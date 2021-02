Scandicci sotto la lente di ingrandimento dei carabinieri: raffica di arresti e denunce

Arresti e denunce a Scandicci, durante i controlli messi in campo dai carabinieri.

I militari, nel corso della notte appena trascorsa, hanno arrestato un 28enne del Marocco che, fermato e controllato nelle vie centrali di Scandicci, ha fornito false generalità al fine di nascondere ai carabinieri di essere evaso nello scorso dicembre dagli arresti domiciliari a cui era sottoposto in Firenze. Lo stesso, accusato di evasione e false attestazioni è stato giudicato con il rito direttissimo nella mattinata di oggi (9 febbraio). L’arresto è stato convalidato con la sottoposizione agli arresti domiciliari. Il giovane è anche stato sanzione per inosservanza delle prescrizioni covid-19.

I carabinieri di Badia a Settimo hanno invece ammanettato e portato a Sollicciano un 63enne italiano, in esecuzione di un ordine di carcerazione a seguito di una condanna a 5 anni e due mesi di carcere per truffa e ricettazione.

I militari di Barberino-Tavarnelle hanno denunciato a piede libero un 23enne italiano: lo stesso è stato trovato in centro benché sottoposto alla misura di prevenzione del divieto di ritorno nel comune, mentre i colleghi di Montespertoli hanno deferito un 79enne italiano in possesso di una pistola non regolarmente denunciata