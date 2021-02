Beccato a buttare nel cassonetto rifiuti tessili: nel furgone ne aveva 300 chili

I Forestali lo hanno beccato mentre scaricava nei cassonetti sacchi con dentro rifiuti tessili, derivanti dalla produzione di masherine sanitarie e lo hanno denunciato. Il furgone e quasi 300 chili di rifiuti sono stati messi sotto sequestro.

Il conducente del mezzo, un cittadino di origine cinese, è stato sorpreso ieri (9 febbraio), in tarda serata, in via de’ Cattani a Firenze. All’interno del mezzo erano presenti 14 sacchi neri, contenenti i rifiuti, di circa venti chilogrammi ciascuno.

Considerata la condotta riconducibile al trasporto e smaltimento finale dei rifiuti, i carabinieri forestali hanno verificato l’esistenza delle autorizzazioni, appurando che il veicolo non era autorizzato al trasporto di rifiuti speciali.