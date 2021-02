‘Il labirinto’, on line il nuovo singolo di Joe Natta. Presto anche il nuovo album

La pandemia non ferma l’estro del cantante lucchese Joe Natta, anzi, sembra proprio dargli motivo in più per dimostrare il suo talento di paroliere e musicista. In questi ultimi giorni infatti è uscito il singolo Il labirinto, già on line su YouTube, che anticipa il nuovo album cantautorale dal titolo Tutta un’altra storia già on line su YouTube.

L’album uscirà invece il 1 marzo sui principali negozi digitali e in streaming gratuito su YouTube. Un album che, come dice il titolo stesso, si discosta molto dai suoi lavori precedenti, soprattutto per quanto riguarda le sonorità. Sarà composto da 28 nuove canzoni che affrontano diverse tematiche, brani che l’artista vede come piccole metafore sulla vita, con omaggi, come sempre, ad alcuni libri che ha letto durante la realizzazione.

Per quanto riguarda Joe Natta e le Leggende Lucchesi continua la collaborazione con il Museo italiano dell’Immaginario Folklorico di Piazza al Serchio grazie all’adesione dello stesso al progetto nazionale Piccoli musei narranti, nato per tutti quei piccoli musei italiani che, vista la chiusura forzata, possano andare avanti con la loro attività online, creando così una grande biblioteca digitale.

L’hashtag ufficiale è #chiusinonfermi. Sempre per il progetto ‘Leggende Lucchesi’ Natta sta scrivendo una nuova serie di canzoni dedicate alle leggende della nostra Provincia, per continuare a rivalutare la tradizione orale e le tradizioni del nostro prezioso passato attraverso la musica.

“In cantiere – spiega il cantautore di Ponte a Moriano – ho quasi pronto anche il secondo volume di canzoni dedicate ai videogiochi arcade anni Ottanta, Insert Coin, Volume 2. Questo uscirà il 2 maggio e costituirà un nuovo tuffo nel passato attraverso quei giochi, quei personaggi e quelle atmosfere uniche che abbiamo vissuto, io e tutti quelli della mia età, durante la nostra infanzia. Segnalo inoltre che a breve inizierà anche una interessante e divertente collaborazione con il progetto Retrostorie che si occupa da tempo proprio di tutte quelle cose che hanno reso indimenticabili gli anni Ottanta. Infine è in lavorazione un nuovo concept album dedicato alla festa di Halloween: sarà l’ottavo della serie Songs for Halloween e dovrebbe prendere forma entro il prossimo settembre”.

Tutte le novità in tempo reale della produzione musicale di Joe Natta sono consultabili sui profili Facebook, sui canali YouTube e sul suo sito: joenatta.com.