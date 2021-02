Sequestrati 300 chili di droga a Firenze: tre in manette

Maxi sequestro di droga della polizia di Stato a Firenze: oltre 300 kg di stupefacente e 3 persone in manette

Nel corso dell’operazione la squadra mobile ha anche recuperato oltre 45mila euro in contanti, denaro che gli inquirenti ritengono verosimilmente essere provento di attività illecita legata agli stupefacent

In manette, con l’accusa di trasporto e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti in concorso, aggravati dall’ingente quantitativo, sono finiti 3 uomini di 41, 52 e 72 anni, tutti di origine campane, ma residenti nel capoluogo toscano.

Nel corso della mattinata la aquadra Mobile era impegnata in uno specifico servizio di contrasto agli stupefacenti in città e nell’hinterland, quando intorno alle 11 due veicoli, un fuoristrada seguito da un camioncino, hanno attirato l’attenzione degli agenti. Alla guida del primo mezzo gli investigatori della sezione Antidroga hanno subito riconosciuto il 41enne, persona già nota alle Forze di Polizia. I poliziotti hanno seguito il loro intuito, osservando a distanza il furgone e il veicolo, quest’ultimo che viaggiava come una sorta di staffetta.

Percorrendo le strade di Novoli, nel corso del pedinamento, gli agenti sono arrivati nei pressi di uno stabile dove hanno notato l’automobilista parcheggiare la vettura e, poco dopo, salire alla guida del camioncino sostituendo l’autista del furgone, l’uomo di 52 anni. A questo punto il furgone, con a bordo il 41enne, si è diretto verso alcuni garage, dove ad attenderlo c’era il più anziano del gruppo, pronto ad agevolare le manovre di parcheggio.

Tutto era pronto per scaricare il carico all’interno di uno dei garage quando la squadra mobile è entrata in azione e gli investigatori hanno rapidamente scoperto che i loro sospetti erano fondati: all’interno del furgone la polizia ha trovato 24 scatole di cartone contenenti 127 chili di marijuana e 167 di hashish.

Nel garage, in uso ad almeno due degli arrestati, sono stati trovati oltre 5 chili di marijuana e 15 di hashish, mentre nella camera da letto dell’abitazione del 41enne – in zona Gavinana – e in altre pertinenze i poliziotti hanno infine sequestrato 18 grammi di cocaina e più di 45mila euro in contanti.

La droga, che sul mercato illecito degli stupefacenti avrebbe potuto fruttare oltre 1 milione di euro, è stata tutta sequestrata e i tre sono finiti al carcere di Sollicciano.