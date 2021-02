Capannori, altri 60 studenti potranno usufruire del ‘Pacchetto scuola’

Altri 60 studenti, oltre ai 490 già beneficiari, potranno usufruire dei contributi del Pacchetto scuola per l’anno scolastico 2020-2021 grazie ad un’integrazione di risorse pari a circa 35mila euro, messa a disposizione dalla Regione Toscana. A tutti i richiedenti, in totale 550, sarà erogato il contributo massimo di 300 euro, cosicchè coloro ai quali in un primo momento era stata assegnata una cifra inferiore riceveranno un’integrazione del contributo.

Il Pacchetto scuola è finalizzato a sostenere concretamente le famiglie a reddito medio-basso nell’acquisto dei libri scolastici e altro materiale didattico e nell’utilizzo dei servizi scolastici, assegnati tramite bando. Il contributo è rivolto agli studenti iscritti alle scuole secondarie di primo e secondo grado, statali, paritarie private o degli Enti locali e iscritti ad un percorso di Istruzione e formazione professionale – Iefp – in una scuola secondaria di secondo grado o una agenzia formativa accreditata.

Il pagamento del contributo per coloro che avevano indicato l’Iban sarà accreditato sul conto corrente, mentre gli altri potranno riscuoterlo a partire dalla metà della prossima settimana presso qualsiasi sportello del Monte dei Paschi di Siena (previo appuntamento). Per informazioni telefono 0582.428415.