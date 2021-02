Donatori di sangue Fratres di Piazza al Serchio e Giuncugnano: Simona Gemignani confermata presidente

Lo scorso 31 gennaio al circolo paesano di Petrognano si sono svolte le elezioni per il rinnovo del consiglio direttivo del gruppo Donatori di sangue Fratres di Piazza al Serchio e Giuncugnano. A seguito dello scrutinio questi i 7 componenti eletti: Enzo Bertei, Gianfranco Bertagli, Selene Boschi, Maria Cristina Fiori, Federica Fontanini, Simona Gemignani, Rosanna Lucchesi.

Martedì scorso (9 febbraio) il nuovo consiglio direttivo si è insediato durante la prima riunione, al cui interno sono state elette le nuove cariche: come presidente è stata riconfermata Simona Gemignani, vicepresidente Selene Boschi, Segretario Gianfranco Bertagni, Capogruppo Federica Fontanini, amministratore Enzo Bertei e consiglieri Maria Cristina Fiori e Rosanna Lucchesi.

Stefania Vangelisti, Agata Cecchi, Marzia Maria Bertei Marzia e Aldo Bechelli sono i soci collaboratori che supportano il Ccnsiglio direttivo.

Il gruppo Donatori di sangue Fratres di Piazza al Serchio e Giuncugnano è stato costituito nel 1977 da Daniela Fontanini e Silvio Orsi. Oggi il gruppo conta oltre 200 iscritti, tra soci donatori attivi, soci collaboratori e soci benemeriti.

Da oltre quarant’anni il gruppo è impegnato sul territorio e promuove il nobile gesto della donazione del sangue. “Chi ci ha preceduto – dicono dall’associazione – ha trasmesso a noi l’entusiasmo e la voglia di impegnarsi nel volontariato, ovvero mettersi a disposizione degli altri, donare, senza chiedere niente in cambio. Sappiamo tutti quanto siano importanti il sangue e i suoi derivati. Il sangue spesso è fondamentale in occasione di gravi traumi ed incidenti, in numerosi interventi chirurgici, nei trapianti di organi, nelle anemie croniche, nelle malattie oncologiche e in molti altri casi”.