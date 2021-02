Giorno del ricordo, celebrazione al parco Pandora di Segromigno in Monte

In occasione del Giorno del Ricordo si è tenuta ieri (10 febbraio), al parco Pandora di Segromigno in Monte, una iniziativa di commemorazione realizzata dal Centro commerciale naturale di Segromigno in Monte.

Dopo l’inno d’Italia è stata ascoltata la testimonianza registrata di un esule da Pola e sono intervenuti i rappresentanti dell’amministrazione comunale e del Centro ommerciale Naturale di Segromigno in Monte.

Presenti all’iniziativa gli assessori Serena Frediani e Lucia Micheli, il consigliere comunale Gianni Campioni, Mario Vellutini, Giuliano Berti, Franco Franceschini del Ccn di Segromigno in Monte e rappresentanti del Comitato Per San Pietro.