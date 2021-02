La Zuppa lucchese sbarca su Rai Tre nel format Geo scienza

Per gli appassionati ed estimatori della tipica pietanza della nostra terra di Lucca, ovvero la zuppa, l’associazione Armonia verde, accademia della zuppa lucchese di Magro-Erbi ed Erbi informa che questo domani (12 febbraio) nel format Geo scienza e natura che va in onda su Rai 3 (con orario 16,10-18,55) intorno alle 17 verrà trasmesso un video in merito.

I protagonisti oltre alla stessa zuppa lucchese di magro, saranno i mastri e mastre zuppai e gli accademici lucchesi che ne illustreranno il disciplinare che parte dalla ricerca degli erbi adatti per proseguire nella cottura lenta dei molteplici ingredienti tra cui i componenti più importanti quali: il pane farina 0 toscano raffermo, cavolo nero braschetta lucchese, fagioli secchi rosso lucchese.