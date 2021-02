Un libro sulle fondazioni bancarie alla Biblioteca Popolare San Concordio

Domenica (14 febbraio) alle 17,30 la Biblioteca Popolare San Concordio organizza la presentazione on line del libro I signori delle città con gli autori.

“Un’approfondita indagine – dicono gli organizzatori – per capire cosa sono le fondazioni bancarie e che potere hanno. Nel momento in cui nella nostra città la fondazione Cassa di Risparmio si appresta ad una gigantesca operazione immobiliare sulla ex manifattura, un’occasione per conoscere meglio natura e finalità delle fondazioni e i meccanismi che la portano ad intervenire sul territorio“.