Fornaciari: “Toscana arancione, occorreva più flessibilità”

Più flessibilità in un periodo tanto delicato, soprattutto per le attività. Secondo il sindaco di Porcari, Leonardo Fornaciari è questo che è mancato nella decisione di far passare la Toscana da zona gialla a zona arancione.

“Io penso e credo – sottolinea – che si sarebbe potuto veramente essere più flessibili o per lo meno aver avvisato prima possibile visto che i locali e i ristoratori si erano attrezzati acquistando scorte nella speranza di lavorare. E invece ad ora non sarà possibile. E sono saltate quindi tutte le prenotazioni di San Valentino. E magari l’incasso di domenica poteva proprio servire ad affrontare meglio i 15 giorni di zona arancione già ampiamente annunciata e prevista. Confido in un intervento del presidente della Regione che possa far slittare di qualche ora il provvedimento”.