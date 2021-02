Jam Academy cerca un deejay tecnico del suono, audio e luci

Jam Academy sempre più connessa al mondo del lavoro, cerca deejay tecnico del suono, audio e luci per l’estate 2021. La ricerca è all’interno del progetto di Job Placement che l’istituto ha attivato nel 2018 in favore dei propri studenti. Jam Academy ha nella sua offerta formativa anche percorsi per deejay.

All’indirizzo dedicato (clicca qui) si trovano tutte le informazioni e i dettagli dell’offerta.

Per informazioni: Jam Academy Lucca: Facebook: @scuolajam, 0583 957566, info@jamacademy.it, https://www.centromusicajam.it/.