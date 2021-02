Porcari, due nuovi ingressi nel management di Cromology

Cromology, l’azienda toscana leader nel settore della produzione e vendita di pitture per edilizia con sede a Porcari, apre il 2021 con l’annuncio di due nuove nomine. Veronica Cecchi, 51 anni, è la nuova direttrice Hr e Matteo Beretta, 41 anni, è il nuovo direttore marketing, entrambi riporteranno direttamente al Ceo Massimiliano Bianchi.

Veronica, laureata in psicologia organizzativa all’Università La Sapienza di Roma, ha maturato un’esperienza internazionale e ultra ventennale all’interno di Eli Lilly, con vari ruoli all’interno della direzione risorse umane. Matteo, dopo la laurea in economia all’Università Bocconi di Milano e un Mba alla Luiss business school, ha avuto diverse esperienze internazionali sempre nell’ambito marketing in aziende sia industriali quali Eems, Solsonica spa sia di consulenza strategica come Arthur D. Little. Dal 2014 in Cromology prima come Head of business analysis, poi come Chief transformation officer e infine come direttore marketing.

“Sono lieto di dare il benvenuto nel management dell’azienda a Veronica e Matteo, due professionisti capaci nelle rispettive aree di competenza. Sono sicuro che l’arrivo di Veronica sarà fondamentale per rafforzare lo sviluppo di un ambiente in cui l’individuo è messo al centro, attraverso la partnership con clienti, dipendenti e la comunità – commenta Massimiliano Bianchi -. Per quanto riguarda Matteo, il suo ruolo sarà strategico nel proseguimento del percorso di sviluppo ambientale e per incrementare la collaborazione a tutti i livelli, con tutte le funzioni aziendali, sia a livello locale sia corporate”.