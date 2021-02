San Vito, rimandata la manutenzione degli alberi di via Giorgini per non disturbare i gufi

L’ufficio verde pubblico del Comune di Lucca è impegnato in questi giorni in manutenzioni alle alberature del quartiere di San Vito, durante le quali vengono eliminati i rami secchi delle piante.

Questa mattina (12 febbraio) è stata portata all’attenzione dell’assessore Celestino Marchini una segnalazione sulla pagina facebook del Wwf lucchese nella quale si chiedeva di risparmiare dai lavori alcuni pini che costituiscono un dormitorio di gufi comuni. Data l’assenza di pericoli di caduta rami, la richiesta è stata immediatamente accolta e la manutenzione del gruppo di alberi è stata rimandata a un periodo più propizio a non disturbare i gufi, secondo quanto consigliato dagli esperti.

“Una famiglia di gufi è un bel segnale per la qualità del nostro ambiente e per tutto il quartiere di San Vito – afferma l’assessore Marchini – questi magnifici rapaci notturni sono i migliori controllori che esistano contro la proliferazione dei topi. Fortunatamente abbiamo intercettato velocemente questa segnalazione, ma i cittadini che abbiano bisogno di comunicarci situazioni simili possono utilizzare il centralino 05834422 la pagina del sito web dedicata alle segnalazioni http://www.comune.lucca.it/Segnalazioni i nostri indirizzi mail nelle pagine degli assessori o, in caso di emergenza, la Polizia municipale 0583 442727”.