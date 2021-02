A Capannori via alle iscrizioni agli asili nido comunali

Apriranno giovedì 11 marzo le iscrizioni per i posti che si rendono vacanti alla fine dell’anno educativo in corso nei nidi d’infanzia comunali per l’anno 2021/2022. Le strutture educative comunali per la prima infanzia sono i nidi d’infanzia Il Grillo Parlante di Capannori e ‘Sebastiano Galli’ di Toringo.

Vediamo le strutture nel dettaglio: nido d’infanzia comunale Il Grillo Parlante a Capannori, via G.Rossa: rivolto ai bambini dai 3 ai 36 mesi – orario: dal lunedì al venerdì: 7,30- 17,30 (tel. 0583 936561); nido d’infanzia comunale Sebastiano Galli a Toringo, via di Carraia: rivolto ai bambini dai 16 ai 36 mesi – orario: dal lunedì al venerdì: 7,30-18,30 (tel.0583 980095).

Le iscrizioni resteranno aperte fino all’11 aprile e dovranno essere effettuate online collegandosi al sito internet del Comune (www.comune.capannori.lu.it) cliccando sulla sezione ‘Educazione e istruzione’ – Prima Infanzia- Iscrizioni e seguendo la procedura guidata.

Nel mese di marzo sono in programma alcuni Open day on line per consentire ai genitori che intendono iscrivere i bambini di conoscere da vicino le strutture educative. Per l’asilo nido ‘Il Grillo Parlante’ di Capannori gli ‘Open day’ sono in programma sabato 20 marzo in orario 9,30 – 10,30 e 10,30-11,30 e mercoledì 31 marzo in orario 17,30 – 18,30 e 18,30– 19,30, mentre Per il nido ‘Sebastiano Galli’ di Toringo sono previsti lunedì 15 marzo in orario 17 -18 e 18 – 19 e mercoledì 31 marzo in orario 17-18 e 18-19. Le famiglie interessate agli ‘Open Day’ dovranno inviare una mail di richiesta all’indirizzo asilinido@comune.capannori.lu.it indicando i propri dati, il nido, la data e l’orario di interesse. Verrà successivamente inviato loro il link per accedere.

Per ulteriori informazioni dal lunedì al venerdì è possibile chiamare l’Uffici Asili Nido tel 0583 428436 / 428431 / 428757 o inviare una email all’indirizzo asilinido@comune.capannori.lu.it.