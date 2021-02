Scuola Collodi, ok al progetto per i lavori di adeguamento dell’impianto della palestra

Una soluzione definitiva per la centrale termica della scuola Collodi di San Concordio dopo i problemi alla riapertura delle classi dopo la pausa per le feste natalizie.

È stato approvato, nell’ambito dell’appalto Sinergo ora gestito dalla Lucca Riscossioni e Servizi Srl, infatti, il progetto esecutivo per i lavori di straordinaria manutenzione per l’adeguamento dell’impianto elettrico di sicurezza della palestra a servizio della scuola materna e primaria. Al finanziamento e all’esecuzione dei lavori provvederà la stessa Lrs Srl sulla base del contratto Sinergo: il costo dell’intervento è di 8835 euro oltre a 500 euro di costi per la sicurezza