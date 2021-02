Secondo ViaElisa amare è voce del verbo “amarsi”

Viaelisa non poteva non salutarvi oggi, nel giorno simbolo degli innamorati, in questo San Valentino più arancione che rosso. Perché l’amore è anche sapersi adattare a linee e situazioni diverse da quelle che speravamo o che ci eravamo immaginate; l’amore è anche morbidezza, comfort, eleganza e bellezza.

Sembra di parlare delle “creature” di Viaelisa, vero? Infatti. Viaelisa, e lo continueremo a dire, è una costola del Maglificio Del Carlo, proprio come Eva, scondo la tradizione, fu una costola di Adamo.

Oltre 50 anni fa, questo maglificio, virtuoso e lavoratore come tutte le grandi imprese artigianali italiane, cominciò a produrre maglieria di alta qualità per grandi brand internazionali. A Lucca, più o meno tutti sono stati accompagnati dalle proprie madri o andavano ad acquistare direttamente al maglificio, che è ancora in Via di Tiglio, roccaforte di un solido made in Lucca di pregio ( oltre che del made in Tuscany).

Poi, poco più di un anno fa, per idea e sogno di Paola Del Carlo, poco prima che la pandemia rivoluzionasse il mondo, è nata Viaelisa: bella ed elegante come il nome che porta.

Un brand che è orgoglioso della propria storia e delle proprie origini, e che si sente profondamente donna: forte della propria personalità e rispettosa della variegata umanità che riveste. Viaelisa veste tutte le donne e i bambini. In tutta Italia e in gran parte dell’Europa abbiamo molti punti vendita, e un punto esclusivo proprio a Lucca, ovviamente, in Via Fillungo: venite a visitarlo e a scoprire come ci si sente indossando Viaelisa.

Oggi che – appunto – è il giorno degli innamorati, vi ricordiamo che ogni giorno potete e dovete – più di ogni altra cosa – innamorarvi del miracolo di vita che siente. Ma vi raccomandiamo anche di ricordare che l’unica zona di comfort veramente utile è proprio il comfort wear di Viaelisa, perché per amarsi e amare pienamente è necassario avere il coraggio di uscire dall’area di comfort, dove “tutto va bene”. Amare è soprattutto amarsi, non volersi “diversi” o “cambiarsi” a seconda dei moduli che ci impongono o che sembrano “vincenti”.

Resistete, alzate la testa, in alto i cuori, e amatevi davvero per come vi sentite, ancor più che per come siete viste.

Da oggi “Sex and Cashmere” vi dà appuntamento sul blog di www.viaelisa.it, dove ci troverete ogni settimana, con approfondimenti sulle vostre storie, sul come lavare la lana, sul come indossarla, e tantissimo altro. Dateci e datevi l’opportunità, non di “stare bene”, ma di “sentirsi meglio”.

D.P.

(Le foto sono di Giorgio Leone)