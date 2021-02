A due anni dalla scomparsa una messa in ricordo di Maria Pia Bertolucci

Sabato (20 febbraio) sarà il secondo anniversario della morte di Maria Pia Bertolucci, scomparsa a 57 anni. Una donna sempre in prima linea in molte battaglie, protagonista di esperienze nell’ambito della politica e della gestione amministrativa in consiglio regionale e al Comune di Capannori.

A distanza di due anni la famiglia e un gruppo di amici ha deciso di ricordarla con la santa messa di suffragio presieduta da monsignor Paolo Giulietti, arcivescovo di Lucca, nella chiesa di Capannori, alle 16 di sabato (20 febbraio). Per l’occasione non è necessaria la prenotazione. Saranno i volontari a registrare i partecipanti. In questi due anni sono stati intitolati a Maria Pia il 15 novembre 2019 la sede della Misericordia di Betlemme e il 20 febbraio 2020 la ‘Sala didattica’ del Museo della Cattedrale dove è stata collocata una targa. Nel frattempo prosegue il cammino per ottenere il riconoscimento, dalla conferenza episcopale italiana, di San Martino quale patrono del volontariato come era stato proposto e sostenuto proprio da Maria Pia Bertolucci fin dal 2008.

“Purtroppo quest’anno la situazione della pandemia limiterà la possibilità di partecipazione, soprattutto per gli amici proveniente da altre regioni – concludono i parenti -. Amici e conoscenti appartenenti al mondo religioso, delle associazione e del volontariato italiano hanno comunque manifestato al fratello, don Luigi, partecipazione spirituale e preghiera sentendosi accomunati nella memoria”.