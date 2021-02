Azienda metalmeccanica assume elettricisti cablatori

Synergie Italia Agenzia per il lavoro Spa, filiale di Porcari, ricerca per cliente attivo nel settore metalmeccanico elettricisti cablatori. Le risorse lavoreranno in cantiere industriale occupandosi di cablaggio quadri e lavoro su impianti bordo macchina.

I candidati ideali possiedono i seguenti requisiti:

esperienza nella mansione

capacità di lettura degli schemi elettrici

diploma in ambito elettrico/elettrotecnico

Si offre contratto a tempo determinato con possibilità di proroga. Sede di lavoro: Lucca

