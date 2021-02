Sciopero alla Sofidel, sostegno dal Partito Comunista

Il Partito Comunista si schiera dalla parte della protesta dei lavoratori Sofidel contro i vertici dell’azienda nella loro lotta per il rinnovo del contratto integrativo.

“Sofidel – dicono dal partito – grazie all’aumento della richiesta di prodotti cartari, è un gruppo multinazionale che ha visto incrementare il proprio fatturato anche in un anno, come quello ultimo trascorso, così difficile a causa della pandemia. Nonostante questo l’azienda ha deciso di abbandonare il tavolo di discussione per il rinnovo del contratto integrativo. Ancora una volta a fare le spese dell’arroganza padronale sono i lavoratori, che già si erano visti negare il bonus Covid di 200 euro”.

“Mentre Sofidel si fa bella agli occhi dell’opinione pubblica con le donazioni di lenzuolini medici in tutta Italia – prosegue – allo stesso tempo nega, all’interno della propria azienda, diritti fondamentali. Emergono ancora una volta le contraddizioni del modello sistemico neoliberista, che toglie ai pochi per dare ai tanti. Lo ripetiamo ancora, solo un cambio di sistema può portare ad un aumento di quei diritti sociali tanto sviliti quanto annientati dalla politiche scellerate di modifica della legislatura del lavoro, che ormai vanno avanti da oltre 30 anni”.

“Seguiremo attentamente – conclude il partito – l’evolversi della vicenda, sempre a fianco dei lavoratori degli stabilimenti di Valdottavo, della Valfegana, di via Leccio e di via Giuseppe Lazzareschi”.