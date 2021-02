Si rinnova il periodico di informazione del Comune di Pescaglia

È stato presentato questa mattina (15 febbraio) nell’ambito della video rubrica web Vivi Pescaglia il primo numero del nuovo quadrimestrale d’informazione comunale che arriverà ad ogni famiglia nel corso della settimana.

Dopo un periodo di stop legato alla pandemia, torna nelle case dei cittadini la rivista d’informazione dell’amministrazione comunale.

Rinnovata totalmente nella veste grafica, la rivista si presenta anche con un nuovo nome di testata. Dal passato Pescaglia Informa si passa a Vivi Pescaglia, una scelta d’immagine che va ad inserirsi nella nuova linea comunicativa intrapresa dall’amministrazione.

Vivi Pescaglia infatti, sarà il brand ufficiale per la promozione e la veicolazione comunicativa del Comune di Pescaglia, dalla video rubrica web settimanale, al quadrimestrale d’informazione e a tutti i futuri interventi divulgativi e progetti promozionali.

La rivista, curata dall’ufficio stampa, è composta da venti pagine a colori e uscirà nel corso dell’anno indicativamente nei mesi di aprile, agosto e dicembre. La direzione è stata affidata a Luca Della Maggiora che va a sostituire l’ex addetto stampa Riccardo Marzi.

Nel primo numero vengono presentati ufficialmente la squadra di governo, gli assessori e i consiglieri delegati, mentre la quarta di copertina è riservata a tutti i riferimenti telefonici utili per il cittadino, dai numeri del Comune, alle reperibilità, fino a tutti i contatti con le varie società che operano sul territorio.

Per la distribuzione della rivista sono state messe in campo le associazioni di volontariato, che dopo lla distribuzione delle mascherine per conto dell’amministrazione durante il periodo di lockdown, si sono rese nuovamente disponibili per portare le copie di Vivi Pescaglia a tutti i nuclei familiari del comune.

“Vivi Pescaglia – dice il sindaco Andrea Bonfanti – è l’idea di comunicazione che, come Comune di Pescaglia, abbiamo in mente per promuovere la nostra realtà, fatta di bellezze culturali e di luoghi unici e suggestivi immersi nel verde e nella tranquillità. I nostri territori hanno la vocazione di essere vissuti; vivere nel comune di Pescaglia significa riuscire a vivere bene, a vivere in maniera migliore. Vivi Pescaglia ha anche questo senso; far conoscere il nostro territorio e le nostre bellezze anche oltre i confini, una fonte attrattiva che invogli a visitare, approfondire e vivere la bellezza e la serenità che il territorio di Pescaglia offre”.

“L’amministrazione – conclude – ha il compito di informare i propri cittadini dei progetti, delle realizzazioni e di tutti i fatti legati all’operato del comune. Nel primo numero di Vivi Pescaglia troverete moltissime notizie inerenti a quanto è stato fatto e a quanto in futuro vogliamo fare. È stato davvero importante tornare a pubblicare la nostra rivista; sono davvero soddisfatto che la voce dell’amministrazione possa tornare in tutte le case. Desidero infine ringraziare Riccardo Marzi che ha lasciato la direzione della testata dopo cinque anni di ottimo lavoro e dare il benvenuto a Luca Della Maggiora che sono sicuro saprà dirigere con entusiasmo il nuovo Vivi Pescaglia”.