Sistema Ambiente, aperta la selezione per assumere addetti all’area conduzione

Sistema Ambiente ha aperto la selezione pubblica per titoli ed esami per formare una graduatoria per l’assunzione a tempo determinato o indeterminato di addetti all’area conduzione, personale cioè assegnato all’attività di trasporto e movimentazione di rifiuti.

Per accedere alla selezione è necessario possedere una serie di requisiti generali, dalla cittadinanza al permesso di soggiorno, dalla conoscenza della lingua all’idoneità psico-fisica e altri più specifici, tra i quali la patente di guida di categoria C o superiore e la Carta di qualificazione del conducente. Tutte le informazioni, il bando contenente l’elenco dei requisiti e il modello da scaricare per partecipare alla selezione, sono reperibili al link https://www.sistemaambientelucca.it/it/selezioni/. Tutti i documenti necessari devono essere inviati per posta elettronica certificata o per email all’indirizzo sistemaambientelucca.lu00@infopec.cassaedile.it entro le 12 del 5 marzo 2021.

Qualora i candidati ammessi alla procedura a seguito del favorevole esame delle domande di partecipazione risultino più di cinquanta, Sistema Ambiente si riserva la possibilità di avviare una procedura di preselezione scritta per definire una graduatoria di cento candidati da ammettere alle successive fasi del concorso. Oltre alla valutazione del curriculum, la selezione riguarda anche una prova orale e una pratica. Le prove si terranno nella sede di Sistema Ambiente in via delle Tagliate o nella sede che verrà eventualmente individuata e comunicata. L’elenco ammessi con riserva, gli orari e i luoghi di svolgimento delle prove saranno resi noti unicamente attraverso la pubblicazione sul sito di Sistema Ambiente Spa nella sezione ‘Selezioni’.