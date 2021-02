Fondazione Bml acquista da Carige 500mila euro di quote Bankitalia

Banca Carige, capogruppo della Banca del Monte di Lucca, prosegue con la vendita di quote possedute nel capitale di Bankitalia, incassando 5,5 milioni di euro per lo 0,07 per cento. Dopo la cessione, detiene ancora 9422 quote, pari al 3,141%.

“In linea con quanto previsto dal piano strategico – spiega una nota – Banca Carige ha ceduto 20 quote di partecipazione al capitale della Banca d’Italia del valore nominale di 25mila euro ciascuna alla Fondazione Banca del Monte di Lucca a un prezzo pari al valore nominale complessivo di 500mila euro, coincidente altresì con il costo storico”. La seconda cessione, più consistente, a Banca del Veneto Centrale (Gruppo Cassa centrale Banca): Carige ha ceduto loro 200 quote per un valore nominale complessivo di 5 milioni.

La banca è stata assistita per quanto riguarda gli aspetti notarili dallo Studio Zabban Notari Rampolla Associati di Milano.