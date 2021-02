Manifesto pro caccia, Psi Lucca: “Inaccettabile e vergognoso”

“Inaccettabile e vergognoso“. E’ questo il commento del Partito socialista di Lucca al manifesto affisso dal movimento Caccia, pesca e ambiente apparso qualche giorno fa in Via Martiri delle foibe. Nell’affissione appaiono infatti da un lato tre cacciatori con i cani impegnati in una battuta di caccia con le prede catturate mentre dall’altro un ragazzo in procinto di drogarsi.

“E’ inaccettabile e vergognoso il modo di presentare due momenti molto diversi del mondo di oggi – spiega il Psi -. Il primo, la caccia, uno sport previsto dalla legge ma che riteniamo lontano dal nostro punto di vista etico e dall’altra la droga, frutto di un fortissimo disagio sociale. Nel manifesto non vi è rispetto di nessuna vita né umana né animale. Riteniamo un’ affermazione contraddittoria quella di Cpa, ‘io ho scelto la vita’, il pensiero di poter scegliere sulle altrui libertà non è un valore della nostra società, nella nostra democrazia non si prevede né si riconosce la scelta della morte ma ci si adopera per mantenere la vita di tutti gli esseri viventi”.