Massarosa, prosegue la manutenzione del verde su tutto il territorio comunale

Prosegue il piano di manutenzione del verde su tutto il territorio comunale di Massarosa. Al parco di piazza Martiri della Sassaia a piano di Mommio si è infatti intervenuti per la manutenzione della siepe e degli alberi ad alto fusto dell’intera area. La potatura ha permesso di mettere in sicurezza anche la zona dei giochi per bambini altrimenti a rischio per i rami pericolanti.

“Una potatura che per oltre dieci anni non era stata fatta – commenta il sindaco Alberto Coluccini – sul verde pubblico stiamo investendo risorse perché lo consideriamo una delle priorità per migliorare la qualità del vivere nelle nostre frazioni. Il lavoro è ancora tanto ma su questo fronte la mia amministrazione ha decisamente invertito la rotta”.