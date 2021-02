Stanza degli abbracci alla Rsa di Marlia, Scannerini (FI): “Idea nostra, ma non ci hanno invitati”

Stanza degli abbracci alla Rsa di Marlia, parla il consigliere di Forza Italia, Matteo Scannerini.

“L’amministrazione ha inaugurato ieri la stanza degli abbracci all’Rsa di Marlia – commenta – Ottima notizia. Peccato che la proposta arrivò in consiglio grazie ad una mozione presentata dal gruppo Forza Italia Capannori. Mozione bocciata dalla maggioranza in quanto “ci avrebbero pensato loro”. Morale della favola scopriamo la notizia dell’inaugurazione dal profilo Facebook del sindaco e dai social. Nessun avviso ai consiglieri. Nemmeno ai componenti della commissione sociale“.

“Il comunicato in questione non è per rivendicare il patrocinio dell’iniziativa – dice – Sappiamo che l’importante è il risultato ottenuto. D’altronde anche i colleghi di centrosinistra ce lo dicono sempre, salvo poi essere sempre in ogni foto di tagli di nastri senza mai avvisare. Detto ciò, quello che contestiamo è il metodo. Per quale motivo una iniziativa a Capannori, se promossa e firmata esclusivamente da consiglieri dell’opposizione, non deve mai essere approvata? Un’idea, se giusta, merita spazio indipendentemente dal partito politico di provenienza. Invece qui, per paura di poter riconoscere politicamente un merito, si preferisce bocciare e magari rifare da capo. Questo è la morte delle assemblee elettive e del loro lavoro”.

“Cari capannoresi, sappiate questo – conclude – se mai il centrodestra dovesse un giorno essere maggioranza, il sistema cambierà. Ogni idea valida sarà approvata, indipendentemente dal fatto che venga da noi stessi o dal Partito comunista italiano. Perché? Perché è giusto così”.