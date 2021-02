Lavori in viale Europa, Petrini e Giannoni (FdI): “Esenzione tributi per le attività”

“Nel corso del 2021, prevedibilmente tra la primavera e il mese di settembre, prenderanno il via il lavori sul Viale Europa predisposti da Acque Spa per la realizzazione della condotta fognaria. Lavori senza dubbio fondamentali per il nostro territorio, ma che creeranno grossi disagi a tutto il tessuto imprenditoriale e commerciale interessato”.

Apre così la nota di Matteo Petrini e Riccardo Giannoni, rispettivamente consigliere Fratelli d’Italia del Comune di Capannori e consigliere provinciale Fratelli d’Italia, che hanno presentato due ordini del giorno per chiedere l’esenzione totale dei tributi comunali e provinciali per le attività commerciali che saranno direttamente e indirettamente colpite dai lavori.

“Viale Europa – scrivono – è un’arteria importante per tutta la Provincia di Lucca e l’attuazione del senso unico – che durerà diversi mesi – deve essere comunicata in modo efficace e affrontata preventivamente nel migliore dei modi. Già colpiti dalla pesante crisi pandemica, infatti, le attività del nostro territorio rischiano di non reggere a una nuova spada di damocle che si abbatterà, giocoforza, sulle loro spalle”.

“Da qui l’azione sinergica di Fratelli d’Italia che, se a livello provinciale si basa soprattutto sulla richiesta di esenzione di imposte quali la Tefa, a livello comunale – in quanto possibile e attuabile – si spinge oltre chiedendo lo stanziamento di un fondo comunale straordinario che preveda indennizzi certi e adeguati alle attività colpite. Ci auguriamo – concludono – che il sindaco, nonché presidente della provincia, si dimostri sensibile alle nostre richieste e che si impegni fin da subito nel dare certezze alle attività del nostro territorio”.