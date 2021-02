Monte S. Quirico, da oltre 10 giorni senza connessione internet

Disagi per la connessione internet a Monte San Quirico. A segnalare il problema che va avanti dal 5 febbraio scorso è Massimo Tomei: “Ho un grosso problema con Vodafone perché ho stipulato un contratto per la fibra, mi hanno autorizzato a connettermi al modem il 5 febbraio il modem però non funziona la connessione, ho aperto una segnalazione in pari data e a tutt’oggi siamo sempre senza linea telefonica e connessione internet”.

“La nostra famiglia è composta da tre figli di cui due fanno lezione a distanza quindi per noi avere la connessione Internet e digitale e non averla ci crea dei seri anzi enormi problemi. La cosa però che ritengo più vergognosa – afferma – è che una compagnia delle dimensioni della Vodafone lasci un cliente in queste condizioni e a distanza di 11 giorni non abbia mai alzato il telefono per contattarmi per dirmi almeno il tipo del problema e i giorni stimati per la risoluzione. Vi chiedo aiuto soprattutto se potete rendere pubblica questa situazione vergognosa sperando che riuscite a smuovere qualcosa. Tutti i giorni chiamo il 190 per sollecitare la mia problematica e ho inviato anche due pec a Vodafone, ditemi se avete bisogno delle copie e di qualsiasi altra cosa avete bisogno (il contratto che ho firmato) e altre cose vi mando tutto però vi sarei grato se poteste mettere in evidenza questa situazione vergognosa. In attesa di un vostro gradito riscontro vi saluto”.