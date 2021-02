Ravenna, Carta Etica Unicredit sostiene il progetto ‘Safety first’

Safety First – Supportare la marginalità e il disagio ai tempi del Covid-19 è il progetto della Fondazione Nuovo Villaggio del Fanciullo Celso ed Anna Frascali di Ravenna che UniCredit ha deciso di sostenere attraverso i fondi raccolti con UniCredit Card Flexia Classic Etica, la carta di credito che, senza costi aggiuntivi per il cliente, permette ad ogni utilizzo di contribuire a iniziative solidali. Grazie al suo particolare meccanismo, infatti, con il contributo della banca pari al 2 per mille di ogni spesa effettuata, si alimenta il Fondo Carta Etica che negli ultimi dieci anni ha permesso ad UniCredit di supportare più di 650 iniziative benefiche in tutta Italia.

Il contributo della banca ha consentito l’acquisto di 2 termoscanner con supporto, test sierologici e tamponi rapidi per poter monitorare lo stato di salute degli utenti che dovranno entrare in struttura.

“Il supporto di UniCredit– afferma Patrizio Lamonaca, direttore generale della Fondazione Nuovo Villaggio del Fanciullo – in questo periodo di emergenza sanitaria da Covid-19, ci rende particolarmente orgogliosi e ci spinge a fare ancora di più per tutti gli ospiti delle nostre strutture sanitarie che beneficeranno di questo importante contributo”.

Dal 2005 ad oggi sono stati raccolti oltre 24 milioni di euro e assegnati oltre 21 milioni di euro del Fondo Carta Etica alle iniziative selezionate dalle strutture di UniCredit, per sostenere progetti di utilità sociale in riposta ai bisogni più urgenti delle comunità: la gestione delle emergenze, il sostegno alla disabilità, le iniziative per l’infanzia, le donne, gli anziani ed altre realtà in difficoltà o in forte disagio.

In foto, da sinistra: Patrizio Lamonaca, Direttore Generale Fondazione Nuovo Villaggio del Fanciullo; Elena Allambra, Responsabile Area Ravenna UniCredit; Giuseppe Paolo Belletti, Presidente Fondazione Nuovo Villaggio del Fanciullo.