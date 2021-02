Il gruppo Manifatturiamo continua la mobilitazione per fermare il progetto di riqualificazione dell’ex Manifattura Tabacchi targato Coima-Fondazione Crl.

Dopo il presidio permanente lanciato lo scorso 9 febbraio, che ha visto gli attivisti del gruppo presenti ogni giorno in piazza San Michele con striscioni e volantini, il percorso di mobilitazione non si ferma, anzi, viene rilanciato con una serie di importanti appuntamenti, anche in vista del consiglio comunale sul “futuro della città” fissato per il 25 febbraio.

Foto 3 di 3





Sabato (20 febbraio) nel pomeriggio sotto il loggiato di piazza San Michele saranno di nuovo presenti gli striscioni che già da giorni chiedono “lo stop a qualsiasi forma di privatizzazione dell’ex Manifattura e l’avvio di un percorso partecipato che – spiega Manifatturiamo – coinvolga largamente i cittadini, per individuare destinazioni alternative a parcheggi ed appartamenti di lusso, e forme di finanziamento che permettano di mantenere pubblico questo edificio storico”.

Proseguirà anche il volantinaggio che nei giorni scorsi ha permesso a Manifatturiamo di incontrare e informare una moltitudine di persone che si sono dichiarate molto interessate alla vicenda, “seppure purtroppo in buona parte ignare del rischio di alienazione di un importante bene pubblico della nostra città, anche a causa – chiosa il comitato – di un’amministrazione che da tempo, paradossalmente, si mostra restia a coinvolgere la cittadinanza nella gestione e riqualificazione del patrimonio pubblico. Il lavoro di sensibilizzazione di Manifatturiamo continuerà nell’ultima settimana di febbraio con altri due appuntamenti rilevanti”.

Lunedì (22 febbraio) alle 21 sulla pagina Facebook Manifatturiamo verrà trasmesso in diretta un incontro online con Michele Urbano di Legambiente Lucca, per offrire a chiunque sia interessato “un’opportunità di approfondimento sulle criticità del progetto della Coima relativo all’ex Manifattura ma anche, più ampiamente, sulla gestione della città. E’ palese infatti che Lucca sia priva di una visione strategica del futuro, e che manchi l’attenzione verso le necessità e le risorse del territorio”.

Mercoledì (24 febbraio), invece, Manifatturiamo sarà di nuovo in azione dalle 16 alle 18 con un presidio statico in piazza Napoleone (nel rispetto delle misure anti-Covid) e con una diretta Facebook per coinvolgere le persone non residenti a Lucca impossibilitate a partecipare in presenza.

“Tutto questo – si legge nella nota – avverrà nella settimana in cui la giunta comunale dovrà dare una risposta definitiva al progetto proposto dalla società Coima e alla vigilia del consiglio comunale del 25 febbraio che tratterà, con alcuni ospiti ben selezionati, del futuro della città”.

“L’intento di Manifatturiamo – si spiega – è quello di richiamare ancora una volta l’attenzione dell’opinione pubblica e soprattutto del consiglio comunale sulle criticità e contraddizioni del progetto di privatizzazione di fatto dell’ex Manifattura e, in generale, di un’amministrazione che non ha nessuna volontà politica di emanciparsi dalla costante dipendenza dalla Fondazione Crl e dai privati, di uscire dalle logiche della speculazione edilizia e della cementificazione e di dare finalmente ascolto ai bisogni del territorio e della cittadinanza. È necessario non cadere nella perversa narrazione portata avanti dalla classe politica a livello locale, regionale e nazionale secondo la quale non sembrano mai esserci soluzioni alternative. A mancare è la volontà politica di pensare un futuro diverso per la nostra società e per le nostre città: non è più possibile rimandare scelte politiche che mettano al centro i cittadini, il territorio, i beni comuni e l’ambiente. Basta profitti e privilegi per pochi a scapito della comunità: la Manifattura è della città, la città è di chi la vive”.