Blitz al porto di Livorno, sequestrate oltre 1000 lampadine

Blitz della guardia di finanza e dell’agenzie dogane al porto di Livorno

Oltre mille le lampadine a led, ricaricabili via usb, sequestrate, tutte provenienti dalla Cina e destinate a un ingrosso di Sesto Fiorentino

Prive di marcatura Cee, in nessuna delle confezioni erano riportati gli estremi identificativi del produttore né altre indicazioni utili a risalire a tale informazione.

Denunciato alla procura di Livorno il rappresentante legale della società importatrice di Sesto Fiorentino, un 30enne originario di Firenze, residente in provincia di Prato, per il reato di vendita di prodotti industriali con segni mendaci, poiché atti a trarre in inganno il compratore sulla qualità del prodotto, intesa in termini di rispondenza ai requisiti di sicurezza prescritti.