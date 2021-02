‘Facciamo luce sul teatro’, anche il Giglio aderisce all’iniziativa simbolica

A un anno di distanza dal primo provvedimento governativo che dispose la chiusura immediata dei teatri su tutto il territorio nazionale per contrastare la diffusione del Covid-19, il Teatro del Giglio aderisce a Facciamo luce sul teatro!, l’iniziativa promossa dall’Unione nazionale interpreti teatro e audiovisivo che invita a illuminare e tenere aperti i teatri italiani la sera di lunedì (22 febbraio).

Un’azione tanto simbolica quanto necessaria per far sì che i teatri possano tornare al più presto a essere piazze aperte sulla città, elementi essenziali della vita della comunità, luoghi d’incontro, riflessione e scambio d’idee, spazio di conoscenza di se stessi e del mondo che ci circonda, e strumenti essenziali per immaginare il futuro.

Lunedì prossimo quindi, dalle 19,30 alle 21,30, tutte le luci del Teatro del Giglio saranno accese, e sulle bacheche che hanno sempre ospitato i manifesti degli spettacoli in cartellone saranno affissi manifesti bianchi sui quali, chi lo desidera, potrà lasciare un pensiero, condividere un desiderio, un sogno, una speranza.

“Garantendo l’osservanza delle norme per il contrasto alla diffusione del Covid-19 – ricordano dal Teatro -, invitiamo tutti a testimoniare vicinanza al teatro con la propria presenza fisica, per tornare a incontrare il pubblico, elemento essenziale e indispensabile di ogni spettacolo senza il quale il teatro semplicemente non è”.