Racconti nella Rete, in onda il servizio dedicato alla 20esima edizione del premio

Domani (20 febbraio) alle 7,30 su Rai Tre Toscana andrà in onda un servizio dedicato alla ventesima edizione del premio letterario Racconti nella Rete dove Demetrio Brandi parlerà di alcune novità.

Tra queste l’antologia del premio 2021 edita da Castelvecchi con la copertina realizzata da Bruno Bozzetto. Il grande disegnatore e regista firmerà anche il manifesto del festival LuccAutori, in programma a Lucca dal 18 settembre al 3 ottobre. La prefazione dell’antologia sarà scritta dal poeta e scrittore Ennio Cavalli. Nello speciale televisivo saranno trasmesse le immagini dei protagonisti della scorsa edizione del festival con gli interventi dei vincitori del premio Racconti nella Rete e di Giancarlo Governi, Carlo Cottarelli, Giulio Ferroni, Daniela Barbiani, Chiara Lico e Vincenzo Mollica. Per partecipare al premio è necessario registrarsi sul sito www.raccontinellarete.it e inserire i racconti o i soggetti per corti entro il prossimo 31 maggio.