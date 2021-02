Ieri sera (19 febbraio) nella sede della Croce Verde di Lucca è avvenuta la consegna di più di 2mila mascherine da parte di una delegazione di Round Table 51 Lucca, associazione di giovani lavoratori, professionisti, imprenditori, dirigenti, uomini d’affari e di cultura che si impegnano a svolgere al meglio le proprie attività, promuovendone l’amicizia, le intese personali e a realizzare iniziative di carattere filantropico.

Si è trattato di un bel momento di incontro tra le due realtà lucchesi e nell’occasione è stato mostrato un segno tangibile di riconoscimento e ringraziamento che la Round Table 51 Lucca ha voluto fare a chi da sempre presta assistenza nella comunità locale e che necessita di operare in sicurezza durante la propria preziosa attività.

“Ringraziamo – si legge in una nota – il presidente Daniele Massimo Borella e tutti i vertici della Croce Verde di Lucca per l’accoglienza, e naturalmente per essere sempre impegnati a sostegno della comunità locale e provinciale. È importante mettere in evidenza l’operato delle associazioni di volontariato. Confidiamo che sia l’inizio di una collaborazione fra le due entità. Ringraziamo anche l’Italsanity, azienda del territorio lucchese che ha fornito le mascherine”.