Uffizi diffusi a Viareggio, plauso del Pd all’ipotesi

Il Partito Democratico di Viareggio esprime apprezzamento per l’iniziativa degli Uffizi Diffusi e per la proposta del sindaco Giorgio del Ghingaro che vede candidata la città per ospitare questo importante evento.

“Un’iniziativa culturale e turistica di alto profilo – dice il Pd – che può vedere coinvolti i nostri musei e le meravigliose dimore storiche, per creare percorsi culturali unici all’interno della città. Un richiamo turistico importante, per destagionalizzare l’offerta ed uscire da una situazione difficile dettata dalla pandemia e consentirà finalmente di apprezzare il patrimonio artistico delle gallerie degli Uffizi in tutta la Toscana”.

“Come sottolineato dall’amministrazione di Viareggio – conclude la nota – questa iniziativa deve aspirare a coinvolgere l’intera Versilia ed in questo senso, è per noi molto importante anche l’immediata attivazione del Comune di Seravezza, su questo ambizioso progetto”.