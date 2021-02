Luci accese e porte, virtualmente, aperte per il teatro del Giglio questa sera. I lavoratori dello spettacolo hanno aderito così, stasera (22 febbraio) all’iniziativa nazionale Facciamo luce sul teatro!, promossa da Unita (Unione nazionale interpreti teatro e audiovisivo). Un’azione simbolica per spingere la politica a fare in modo che i teatri possano tornare al più presto a essere elementi essenziali della vita della comunità, luoghi d’incontro, riflessione e scambio d’idee.

Alla presenza di attori, artisti, dipendenti del teatro, dell’assessore alla cultura del Comune di Lucca, Stefano Ragghianti, del direttore artistico Aldo Tarabella e di alcuni semplici cittadini, garantendo le norme anticontagio, tutte le luci del Teatro del Giglio sono rimaste accese, e sulle bacheche che hanno sempre ospitato i manifesti degli spettacoli in cartellone sono stati affissi manifesti bianchi sui quali chi ha voluto ha poturo lasciare un pensiero, condividere un desiderio, un sogno, una speranza.

di 23 Galleria fotografica Facciamo luce sul teatro iniziativa nazionale al teatro del Giglio









Fra le esibizioni anche quelle della scuola di danza Maria Letizia Torrini, con un flash mob felle allieve.

Domani i lavoratori dello spettacolo, sempre con lo stesso obiettivo, saranno in presidio a Firenze a dar voce alle loro ragioni.