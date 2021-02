Lavori all’acquedotto, interruzione idrica in vista a Forte dei Marmi

Giovedì (25 febbraio) Gaia spa effettuerà alcuni lavori sulla rete dell’acquedotto che serve il Comune di Forte dei Marmi.

Dalle 09 alle 13 e comunque fino al termine dei lavori, verrà quindi sospesa l’erogazione dell’acqua potabile in Via Scassicarli, Via Catalani e Via Trento. Gli utenti interessati sono 259. Al ripristino del servizio potrà verificarsi la presenza di torbidità che scomparirà lasciando scorrere l’acqua per pochi minuti. I lavori previsti potranno essere prorogati nei giorni successivi in caso di eventi atmosferici avversi.